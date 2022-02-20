Об этом сообщает Newstracklive, передает “НБН”.

Яблоко.

Ученые давно начали изучать этот фрукт на молекулярном уровне. Известно, что помимо большого содержания клетчатки, витамина С и железа, специалисты рассказали о еще одном свойстве чудо-фрукта. В результате исследований они пришли к выводу, что в яблоках содержится большое количество физетина — вещества, которое предотвращает и помогает бороться с онкологическими заболеваниями. Вместе с этим яблоко является низкокалорийным, но питательным продуктом, который помогает регулировать баланс веществ в организме. А это очень необходимо при похудении.

Арбуз.

Хоть это и сезонная ягода, летом — незаменимый продукт в вашем здоровом рационе. Помимо того, что арбуз более чем на 80% состоит из воды, что хорошо сказывается на работе ЖКТ и похудении, он имеет минимальное количество калорий — всего 30 на 100 грамм продукта. Несмотря на это, ягода очень богата на витамины группы С, В, А. Также очень полезно пить арбузные смузи перед тренировкой: помимо освежающего эффекта, после этого о крепатуре можно забыть благодаря комбинации полезных веществ.

Апельсин.

Из всех цитрусовых апельсин имеет минимальную калорийность. Известно, что в этом фрукте содержится очень много витамина С. Помимо улучшения работы иммунной системы, этот микроэлемент также задействован в процессах сжигания жира.

Ранее диетологи назвали сладости, которые не заставят вас поправиться.