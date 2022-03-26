Как сообщает «НБН» со ссылкой на заявление министра КМУ Олега Немчинова, по результатам заседания Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 27 марта 2022 «красный» уровень эпидемиологической опасности на территории Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Ровенской и Хмельницкой областей.

Также Министерству здравоохранения Украины было поручено обеспечить разработку изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 09 декабря 2020 г. №1236 «Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной CoV-2» в части особенностей применения ограничительных противоэпидемических мер на территории регионов в связи с введением с 24 февраля 2022 военного положения в Украине в соответствии с Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 №64/2022.

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