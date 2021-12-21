Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал Олега Немчинова.



На заседании комиссия решила, что с ближайшего четверга, 23 декабря, из «красной» зоны эпидопасности выйдут шесть областей:



Житомирская

Киевская

Николаевская

Сумская

Черкасская

Черниговская

Министр напомнил, что с 6 декабря 2021 года в «желтых» карантинных зонах также действуют новые правила эпидбезопасности, которые предусматривают, что посещение общественных мест и работа бизнеса в целом позволена тем, кто имеет сертификат хотя бы об одной дозе вакцинации или справку о 063/0:



«Для работы и посещения ресторанов, отелей и спортзалов сотрудники и посетители должны иметь хотят бы одну дозу вакцинации. Для посещения общественных мест можно использовать справу о недавнем выздоровлении или свежий отрицательный ПЦР-тест».

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине.