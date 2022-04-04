Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Факты».

После просмотров ужасающих кадров из освобожденных Бучи, Ирпеня, Гостомеля, где российские оккупанты совершили массовые убийства украинцев, у нас возникают гнев, ненависть, слезы, боль. По словам психологов, многие люди получают травму свидетеля. Данное психологическое состояние возникает не только при непосредственном участии в экстремальных событиях, но и после просмотра шокирующих снимков и новостей.

Специалисты рассказали, какие признаки указывают на травму свидетеля. После просмотра ужасающих кадров и новостей человек начинает представлять, что это могло произойти с ним или с его родными. После таких мыслей возникает страх, тревога и панические атаки. Часто возникает чувство вины за то, что уцелели или чувство беспомощности за невозможность помочь пострадавшим. Среди симптомов травмы свидетеля – ненависть, желание отомстить, а иногда возникает апатия и пустота.

Психологи озвучили советы, которые помогут справиться с таким психологическим состоянием. Они рекомендуют говорить со своими близкими о своем психологическом состоянии, напоминать себе о том, что с Украиной весь мир, что наши мужественные ВСУ дают врагу отпор и освобождают украинские территории.

Кроме того, психологи рекомендуют направить свои эмоции в нужное русло – например, присоединиться к волонтерству. Или приготовить что-то вкусное для своей семьи, друзей и защитников Украины.

Ранее специалисты рассказали, как вести себя с детьми во время войны.