Как сообщает «НБН» со ссылкой на «НВ», новая вспышка недавно была зафиксирована в Китае, и рост числа заболевших там уже достиг двухлетнего максимума.

В Поднебесной в изоляции оказалось 30 млн человек, поскольку страна следует политике нулевого ковида.

В отличие от Китая, Украина и большинство западных стран больше полагаются на вакцинацию, предпочитая не вводить локдаун и другие жесткие меры. Правда, две и даже три дозы прививки не гарантируют того, что человек не заболеет, они делают течение коронавирусной болезни более легким и меняют симптоматику.

Эксперты из Норвегии проанализировали течение болезни у тех, кто заболел Омикроном — самым распространенным штаммом коронавируса в наши дни. По их словам, у дважды вакцинированных лиц в качестве первых симптомов часто встречаются кашель, насморк, утомляемость, боль в горле, мышечная и головная боль, лихорадка и чихание.

При этом насморк, кашель, утомляемость считаются наиболее распространенными первыми проявлениями у привитых лиц.

Председатель Южноафриканской медицинской ассоциации Анжелик Кутзи, столкнувшаяся с Омикроном в числе первых, отмечает усталость в числе главных признаков этого штамма. Особенно часто его отмечали женщины — 40% из всех заболевших.

Между тем, в Германии отметили, что у вакцинированных бывают и обмороки — причем, порой даже повторяющиеся.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что из-за войны в Украине отменили все коронавирусные ограничения