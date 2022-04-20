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Как сообщает «НБН» со ссылкой на МОЗ Украины, ротавирусная инфекция – одно из таких инфекционных заболеваний. Ее возбудителем является ротавирус. От его попадания в организм и до появления первых симптомов уходит несколько дней. Ранними признаками ротавирусной инфекции является резкое повышение температуры и рвота, позже появляется длительная диарея. Может наблюдаться боль в животе.

У здоровых взрослых ротавирусная инфекция может иметь легкие проявления и симптомы или не иметь их вообще. Однако для младенцев и детей раннего возраста это заболевание опасно из-за риска быстрого обезвоживания вследствие диареи и рвоты.

Как передается ротавирус?

Ротавирус обнаруживают в кале инфицированного человека за два дня до появления симптомов и в течение 10 дней после их ослабления. Все это время вирус легко распространяется даже если у больного нет никаких признаков. Вирус может оставаться на поверхностях, например, мебели и игрушках в течение недель и даже месяцев.

Профилактика заболевания

Одним из привычных способов уменьшить риск заболевания является соблюдение правил гигиены. Не забывайте мыть руки после посещения туалета или после того, как поменяли ребенку подгузник или помогли ему воспользоваться туалетом. Однако этот способ не дает 100% гарантий. Не убивают ротавирус и дезинфицирующие средства для рук на основе спирта.

Эффективной защитой от ротавирусной инфекции является вакцинация. В Украине вакцина от ротавирусной инфекции не относится к таким, которые внесены в национальный календарь профилактических прививок. Однако ее можно приобрести за свой счет. В настоящее время доступны две вакцины от ротавирусной инфекции. Обе являются оральными, то есть имеют форму капель. Их делают маленьким детям в соответствии с инструкцией. Одна предполагает две дозы в возрасте от 6 до 24 недель. Вторая – три дозы в возрасте от 6 до 32 недель.

Как лечить ротавирусную инфекцию

Нет специфического лечения ротавирусной инфекции – только симптоматическое. Оно должно восстанавливать количество жидкости и электролитов в организме, снижать интоксикацию. Антибиотики при ротавирусной инфекции не назначают, потому что они не будут эффективными.

Обратитесь к врачу, если вы или ваш ребенок имеет:

признаки обезвоживания (сухость слизистых оболочек (в т.ч. во рту), плач без слез, уменьшение частоты мочеиспускания;

частую рвоту;

диарею более суток, следы крови в кале;

температуру свыше 39 ℃;

признаки переутомления, боли, слабость, необычную сонливость.

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