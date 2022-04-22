Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на данные ученых, информирует «НБН».

505 суток — это, безусловно, самая продолжительная зарегистрированная инфекция

— прокомментировал доктор Люк Благдон Снелл, эксперт по инфекционным болезням Фонда NHS Foundation Guy’s & St.

Группа исследователей под его руководством выясняла, развиваются ли варианты мутаций коронавируса у пациентов, длительно инфицированных.

Всего участниками исследования стали 9 пациентов, у которых был положительный тест на вирус в течение не менее 8 недель. У всех была ослаблена иммунная система из-за трансплантации органов, ВИЧ, рака или лечения других заболеваний.

Повторные тесты показали, что они являлись носителями инфекции в среднем 73 дня. Двое из участников эксперимента имели вирус больше года.

Пациент с самой продолжительной известной инфекцией получил положительный результат в начале 2020 года, лечился противовирусным препаратом Ремдезивер и умер в 2021 году. Исследователи отказались назвать причину смерти и сказали, что у этого человека было несколько сопутствующих заболеваний.

Пятеро пациентов выжили. Двое вылечились от инфекции без лечения, двое вылечились после лечения, а у одного до сих пор есть COVID-19. Во время последнего наблюдения в начале этого года инфекция пациента продолжалась 412 дней.

Исследователи надеются, что будет разработано больше методов лечения, чтобы помочь людям с устойчивыми инфекциями победить вирус.

Ранее, по словам исследователей, самый продолжительный известный случай, подтвержденный с помощью ПЦР-теста, длился 335 дней.

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