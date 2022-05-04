В эфире телеканала «Украина» врач объяснил, что если ребенок имеет плохой аппетит и часто отказывается от еды, не следует его принуждать кушать или кормить по первому требованию, информирует «НБН».

По словам Комаровского, если малыш не хочет кушать, родителям не нужно его уговаривать. В следующий раз, когда вся семья сядет за стол, предложите ребенку поесть, не показывая ему, что для вас очень важно, чтобы он покушал.

Когда ребенок отказался от еды или начал капризничать, сразу уберите тарелку со стола не устраивайте из этого трагедию. Малыш должен получить еду только в следующий прием пищи, когда будет кушать вся семья. Не реагируйте на плач ребенка и его другие манипуляции. Также между основными приемами пищи малыш не должен получать сладости.

Доктор подчеркнул, что в такой ситуации родитель решает, что будет кушать его ребенок. Комаровский призвал ценить деньги, которые тратятся на продукты и свои усилия на приготовление пищи, чтобы малыш учился уважать труд родителя.

Отметим, что в Национальной службе здоровья рассказали родителям, как общаться с детьми в условиях войны, чтобы уберечь их психику и помочь адаптироваться к новым реалиям.