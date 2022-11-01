Комаровский рассказал, что мигрень относится к особому виду головной боли и имеет свои отличительные симптомы, в частности, такой диагноз можно поставить пациенту, если у него наблюдают пять признаков заболевания, информирует «НБН» со ссылкой на портал «Наша мама».

По словам Комаровского, мигренозная атака сопровождается регулярным повторением головных болей и увеличением их интенсивности при физической нагрузке. К признакам такого заболевания относится продолжительность боли от 4 до 72 часов и ее приступообразный характер.

Врач отметил, что головные боли, которые сопровождаются чувствительностью к громким звукам, запахам и яркому свету также свидетельствуют о мигрени.

Педиатр объяснил, что такой диагноз ставится при общении врача с пациентом, поэтому не нужно делать КТ, рентген шейного отдела позвоночника и сдавать анализы.

Комаровский рассказал, что мигрень лечится нестероидными противовоспалительными препаратами, при таких головных болях можно принимать ибупрофен. Однако предварительно нужно обязательно проконсультироваться со специалистом.

Ранее Комаровский ответил на вопрос, действительно ли во время войны люди болеют реже, и рассказал, как работает организм в условиях стресса.