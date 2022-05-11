Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на данные Микеля Льедоса из Лабораторной группы фармакогеномики и генетики инсульта Научно-исследовательского института Сан-Пау в Барселоне,

Кишечный микробиом или кишечная микрофлора — это сообщество микроорганизмов, живущих в кишечнике человека. Это сообщество устроено сложно: бактерии могут питаться друг другом, помогать друг другу вырабатывать необходимые для выживания вещества или даже конкурировать.

В ЖКТ здоровых людей содержится более 1000 видов бактерий, принадлежащих к относительно небольшому количеству известных бактериальных типов.

Сами по себе эти бактерии принимают участие во множестве процессов в организме человека. Наиболее широко известно их влияние на метаболизм и иммунитет, а вот влияние на кровообращение в мозгу до недавних пор оставалось лишь перспективным предметом для изучения.

Льедос изучил образцы микробиоты здоровых людей и сравнил их с теми, кто перенес инсульты разной степени тяжести.

Выяснилось, что в кишечнике пациентов с тяжелой формой инсульта преобладали Negativibacillus и Lentisphaeria. Большое количество этих микроорганизмов наблюдалось у больных в острой фазе нарушения мозгового кровообращения.

Изучив образцы людей, перенесших инсульт три и менее месяцев тому наза, ученый обнаружил избыток Acidaminococcus у пациентов, чей восстановительный период был наиболее проблемным.

Доктор Льедос заявил, что последняя бактерия связана с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. «Acidaminococcus является условно-патогенным микроорганизмом, и этот род уже был связан с более высоким риском инсульта», — говорит он.

Профилактикой тяжелого инсульта, по мнению ученого, мог бы стать прием специальных препаратов. «При других патологиях проводятся клинические испытания, в ходе которых исследователи заменяют кишечную флору изменениями в питании или фекальной трансплантацией от здоровых людей, это логично в долгосрочной перспективе», — считает Льедос. «Один из способов сделать это — использовать лиофилизированные соединения микроорганизмов в капсулах, которые легко принимать внутрь и которые изменяют кишечную флору».

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