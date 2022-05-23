Об этом пишет sci-news, передает «НБН».

Новое исследование, проведенное американскими специалистами, показало, что регулярное употребление черники снижает риск развития деменции. В новом исследовании ученых приняли участие 33 человека в возрасте от 50 до 65 лет. Все участники страдали от излишнего веса, также у них наблюдались проблемы с памятью.

Исследование длилось 12 недель – все это время половина участников употребляла препарат из ягод черники, а половина получала плацебо. После окончания исследования оказалось, что у людей, которые принимали препарат черники, наблюдались когнитивные улучшения.

В чернике много так называемых антоцианов и проантоцианидинов. Они обладают антиоксидантными свойствами, что в свою очередь замедлят процессы старения в организме.

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