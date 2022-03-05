Центр общественного здоровья Украины на своей Facebook-странице опубликовал пост, в котором рассказал, какую еду лучше всего покупать во время войны, информирует «НБН».

У большинства украинцев нет времени на планирование питания и приготовление пищи, поскольку время от времени звучат сигналы тревоги и необходимо бежать в укрытие. По этой причине нужно покупать продукты, которые могут храниться длительное время.

Эксперты рекомендуют запастись мясными или рыбными консервами, консервированными овощами, фруктами и ягодами, а также консервным ножом, чтобы открывать банки. Подойдут сушеные ягоды и фрукты, консервированные соки. Кроме того, в списке рекомендуемых продуктов питания белковые, злаковые и фруктовые батончики, хлопья, гранола, хлебцы. Хорошо запастись арахисовым маслом, орехами и пастеризованным молоком.

Такие продукты не испортятся быстро, кроме того, их можно не готовить и употреблять в сыром виде. Даже если у вас есть возможность приготовить горячую пищу, такую еду стоит держать на всякий случай.

При покупке обращайте внимание на свежесть пищи, храните еду в закрытых контейнерах. Если консервные банки ржавые или вздулись, откажитесь от употребления содержимого в них. Также кушайте только из чистой посуды.

Отметим, что в Министерстве аграрной политики пообещали отдельным категориям граждан продуктовые наборы. Государство хочет поддержать граждан, нуждающихся в продовольствии.