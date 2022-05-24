Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на ZN.UA.

Исполнительный директор Коалиции по инновациям в области готовности к эпидемиям (CEPI) Ричард Хатчетт считает, что обезьянья оспа не перерастет в пандемию на подобии Covid-19. Такое мнение он озвучил во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Он подчеркнул, что против обезьяньей оспы, которая начала распространяться миром, уже есть две действенных вакцины.

«Это те вакцины, которые защищают от обыкновенной оспы. Оба возбудителя достаточно близки, они принадлежат к одной группе. Так что эти вакцины работают», — сказал он.

Несмотря на это Хатчетт заявил, что мир входит в новый кризис в сфере здравоохранения. Однако в этом случае у человечества уже есть средства для борьбы с распространением новой инфекции.

Тем временем в мире подтвердили уже около сотни случаев обезьяньей оспы. Подтвержденные случаи болезни были зафиксированы в Британии, Испании и в Португалии.

Симптомы болезни следующие: лихорадка, боли в мышцах, головные боли, бугристая сыпь.

Ранее в ВОЗ сообщили о возможных вспышках эпидемий смертельных болезней в Мариуполе.