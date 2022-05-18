Об этом заявила региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан на пресс-конференции в Киеве 17 мая, сообщает «НБН» со ссылкой на Радио Свобода.

Мы получили информацию от неправительственных организаций, работающих в Мариуполе, что там на улицах просто болото, и канализационная вода смешивается с питьевой. Это огромная опасность распространения многих инфекций, включая холеру. Мы помним, что до 2011 года были случаи холеры в Мариуполе и мы готовимся

— сообщила Ницан.

По словам Ницан, водоснабжение в Мариуполе «частично восстановлено», но многие трубопроводы разрушены.

Она добавила, что ВОЗ готовит противохолерные комплекты и вакцины, а также сотрудничает с другими неправительственными организациями, чтобы помочь жителям на оккупированной территории.

В горсовете отметили, что российская армия уничтожила большую часть Мариуполя, убила более 20 тысяч человек, а выжившие до сих пор без лекарств, света, водоснабжения и достаточного количества пищи.

Также ранее мы писали о том, что СМИ сообщили об эвакуации защитников Мариуполя из завода «Азовсталь»