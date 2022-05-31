Как сообщает «НБН» со ссылкой на НВ.Life, кашель — это полезный рефлекс, который защищает наши дыхательные пути и легкие от раздражителей, таких как пыль, микробы и слизь. Тем не менее, это не то, что стоит и хочется пускать на самотек. Кашель может быть вызван множеством причин, начиная от пыли, обычного вирусного заболевания или сезонной аллергии, и заканчивая более серьезными проблемами со здоровьем, такими как хронические заболевания легких, астма или даже рак.

Если кашель длится более двух недель или является слишком интенсивным, лучше обратиться к врачу. Но если вы только начали подкашливать, вы можете попробовать успокоить горло с помощью этих средств.

Полоскание с соленой водой

Простой способ облегчить кашель — соленая вода. Исследование, проведенное в 2019 году, показало, что вода с солью помогает сократить продолжительность кашля. Хотя сначала раствор может вызывать неприятные ощущения, он эффективен для уничтожения бактерий, разжижения слизи и уменьшения боли.

Чтобы приготовить его дома, смешайте половину чайной ложки поваренной соли с 250 мл теплой воды.

Также хорошим средством является промывания носа водой с морской солью, однако для этого вам понадобится нети пот (чайничек для носа).

Имбирный чай и леденцы

Имбирь хорошо известен своей способностью успокаивать боли, а потому его часто используют при расстройствах желудка или даже болях в зубах. Кроме того имбирь помогает уменьшить кашель и облегчить боль в горле. Также корень обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые полезны при лечении различных заболеваний и ослабленном иммунитете.

Так что пейте имбирный чай, лучше с лимоном, и принимайте имбирные леденцы.

Мед

Исследования показали, что мед является одинаково эффективным для облегчения симптомов кашля как сам по себе, так и в составе чая. По данным Penn Medicine, мед также может уменьшить боль и помочь бороться с вирусными инфекциями. Просто добавьте две столовые ложки меда в кружку теплой воды или чая.

Горячая ванна или душ

Горячая ванна поможет вам не только снять стресс после долгого дня, но и облегчить симптомы простуды, такие как заложенность носа, кашель и давление в носовых пазухах. Влажный теплый пар хорошо открывает носовые пазухи и разжижает слизь. Горячий душ подходит так же хорошо, как и ванна, а увлажнитель воздуха может стать летней альтернативой.

Водный баланс

Соблюдение водного баланса важно в любой день, однако во время кашля — особенно. Поддержание достаточного количества жидкости в организме помогает разжижению слизи в задней части горла, что может привести к небольшому облегчению кашля.

Леденцы

Еще одно быстрое и простое домашнее средство, чтобы облегчить кашель — леденцы. Рассасывание леденцов стимулирует выработку слюны, которая увеличивает секрецию во рту и, в свою очередь, смягчает любой кашель. Объедините полезное с полезным и выбирайте леденцы с имбирем или лимоном.

Пробиотики

Пробиотики в основном способствуют здоровью кишечника, но кроме того они оказывают незначительное влияние на предотвращение простуды и уменьшение кашля. Отличными источниками пробиотиков являются йогурт и ферментированные продукты, такие как мисо и кимчи.

Дополнительная подушка

Кашель часто усиливается ночью, потому что в положении лежа слизь скапливается в горле, а не стекает. Это вызывает кашлевой рефлекс, от которого можно избавиться немного подняв голову. Для этого подложите дополнительную подушку или две.

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