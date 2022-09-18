Как сообщает «НБН» со ссылкой на НВ, в мире уже было зарегистрировано более 30 тысяч случаев заражения вирусом обезьяньей оспы, в том числе в странах, которые никогда не ожидали его появления.

Всемирная организация здравоохранения объявила нынешнюю эпидемию обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

И с тех пор, как эта вспышка вируса подняла тревогу в мире, людям все еще придется узнать, что это такое, как она распространяется и как защитить себя.

Миф № 1. Обезьянья оспа передается только половым путем

Хотя обезьянья оспа и считается заболеванием, которое распространяется из-за тесного физического контакта с инфицированным человеком. Обычно это означает контакт кожа к коже, особенно контакт с сыпью и кожными поражениями, вызванные болезнью.

Следует отметить, что вирус может распространяться при любом контакте с очагами поражения или крупными респираторными каплями инфицированного человека. Это означает, что он может распространяться в домашних условиях из-за любого тесного личного контакта с инфицированным человеком, а не только вследствие половой близости.

Кроме того, вирус может храниться на поверхностях в течение длительного времени, иногда до нескольких недель.

Миф № 2. Обезьянья оспа — это новый штамм Covid-19

По мере того как пандемия COVID-19 затягивается, внимание всего мира привлекает обезьянья оспа. Однако обезьянья оспа и коронавирус не имеют никакой связи.

У нее совсем другая трансмиссия и жизненный цикл. Вы не заразитесь оспой обезьян в общественном транспорте или в магазине, где вы столкнетесь с кем-то, потому что она не передается так сильно по воздуху, как Covid-19.

Обезьянья оспа редко приводит к смерти по сравнению с показателями смертности от COVID-19, особенно среди непривитых. Распространение штамма имеет предсказуемый уровень смертности 1%.

Несмотря на то, что количество случаев обезьяньей оспы растет, она не показывает смертельных случаев на ранних стадиях пандемии Covid-19. Это, безусловно, указывает на то, что обезьянья оспа не будет иметь такие же разрушительные последствия, как Covid-19. Однако признаки и симптомы вируса неприятны и серьезны.

Миф № 3. Обезьянья оспа — новая болезнь

Обезьяна оспа – не новая болезнь во всем мире. Приблизительно с 1970-х годов о ней сообщалось в Африке и некоторых других странах.

О первом случае у людей стало известно в 1970 году, когда было обнаружено, что девятимесячный мальчик, попавший в больницу в Демократической Республике Конго, был инфицирован вирусом.

Обезьянья оспа — это вирусный зооноз, который передается человеку от животных, с симптомами, подобными наблюдаемым у больных оспой, хотя и с менее тяжелыми клиническими проявлениями.

Вирус эндемичен для таких регионов как Западная и Центральная Африка, но в последнее время о нем сообщают в США и странах Европы.

До вспышки 2022 года большинство случаев обезьяньей оспы были обнаружены в сельских, отдаленных районах и были следствием прямых контактов с животными, которые могут распространять болезнь.

Миф № 4. Обезьянью оспу нельзя вылечить лекарством

Из-за отсутствия надлежащей информации многие могут предположить, что оспу обезьян нельзя вылечить с помощью лекарства. Однако это неправильно.

Хотя обезьянья оспа проходит через 2-4 недели, некоторые препараты могут быть чрезвычайно полезны для лечения и ослабления многих симптомов оспы обезьян.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США заявляют, что вакцинация может быть рекомендована людям, которые находятся в тесном контакте с больным обезьяньей оспой, тем, кто мог испытать влияние вируса, и тем, кто подвергается высокому риску заражения, например, некоторым медицинским работникам и работникам лабораторий.

Помимо лекарства было доказано, что здоровое питание и потребление большого количества жидкости помогают справиться с течением этого вируса.

В то время как большинство людей смогут вылечиться от обезьяньей оспы в домашних условиях без медицинского вмешательства, некоторым людям с повышенным риском тяжелого заболевания, например людям с ослабленным иммунитетом, могут быть назначены противовирусные препараты.

Миф № 5. Только обезьяны передают оспу

Название «обезьянья оспа» неправильно. Она получила свое название в Дании в 1958 году, когда оспу впервые обнаружили у обезьян, завезенных из Сингапура.

Однако вирус не перешел от обезьян к людям и обезьяны не являются основными переносчиками болезни.

Хотя источник вируса обезьяньей оспы среди животных пока неизвестен, подозревается, что африканские грызуны играют определенную роль в передаче вируса.

Эксперты предупреждают, что это название может быть дискредитирующим по отношению к приматам, а также для африканского континента, с которым часто ассоциируются эти животные.

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