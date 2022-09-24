Мы проводим треть нашей жизни во сне. Однако, учитывая центральную роль, которую сновидения играют в нашей жизни, ученые до сих пор мало знают о том, почему мы их видим и что важно, какое значение наши сны могут иметь для нашего здоровья.

Как сообщает «НБН» со ссылкой на НВ, эксперты утверждают, что существует много причин, по которым вы можете проснуться посреди ночи в холодном поту. Если ваши кошмары доставляют вам много беспокойства, мешают вам спать, возможно, стоит узнать причину их возникновения.

Деменция

Ночные ужасы могут являться индикатором деменции в будущем. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Lancet, наши сны могут раскрыть удивительное количество информации о здоровье нашего мозга.

В частности, это показывает, что частые и плохие сны в среднем или пожилом возрасте могут быть связаны с повышенным риском развития деменции.

Ученые проанализировали данные более 600 человек в возрасте от 35 до 64 лет и 2600 человек в возрасте 79 лет и старше. Участники отвечали на ряд вопросов, в том числе и о том, как часто им снятся плохие сны и кошмары.

В ходе чего ученые обнаружили, что участники среднего возраста, которым еженедельно снились кошмары, в четыре раза чаще ощущали снижение когнитивных функций, а это один из предвестников деменции, тогда как у участников старшего возраста вдвое чаще диагностировали деменцию.

Интересно, что связь между кошмарами и будущим слабоумием у мужчин была гораздо сильнее, чем у женщин, но основное заключение исследования остается неизменным, регулярные плохие сны и ночные кошмары в среднем и пожилом возрасте могут быть связаны с повышенным риском развития деменции в более позднем возрасте.

Стресс и тревога

Вы могли заметить, как в стрессовый период ваш режим сна нарушается, вы чувствуете себя напряженнее, а возможно, вам просто не дают отдохнуть плохие сны. Тревога и стресс могут вызвать ночные кошмары и тревожные сны. Если вы испытываете больше стресса, чем обычно, или в вашей жизни происходят большие изменения, вы можете заметить больше тревожных тем в своих снах.

Негативное или тревожное мнение может влиять на типы ваших снов. Если вы беспокоились о рабочем проекте весь день, скорее всего, это отразится в ваших снах.

Исследователи сна обнаружили, что иногда ночные кошмары и стрессовые сны обладают некоторыми преимуществами. Наши сновидения помогают разуму исцелиться от травмирующих событий и сложных эмоциональных переживаний, поэтому плохие сны и правду могут помочь вам справиться со стрессом.

Алкоголь

Одной из самых больших причин плохих снов является алкоголь, поэтому ваши вечеринки с друзьями, где много коктейлей, могут стать кошмаром в будущем.

Вы можете подумать, что алкоголь улучшает сон, потому что вызывает сонливость, но действительно алкоголь ухудшает качество сна.

Алкоголь нарушает ваш цикл сна и может помешать вашему быстрому сну. Быстрый сон – это стадия сна, когда вам часто снятся яркие сновидения или кошмары, а это значит, что когда алкоголь влияет на эту фазу, вы можете видеть плохие сны.

Кроме того, алкоголь расслабляет верхние дыхательные пути, поэтому, когда вы пьете перед сном, ваши дыхательные пути сдавливаются еще больше. Вот почему эксперты говорят, что употребление алкоголя является одной из основных причин ночных кошмаров.

Сочетание невозможности нормально дышать и сновидений может создать ситуацию, когда вам снится плохой сон или ужас, часто включающий погоню, утопление или чувство удушья. Если вы серьезно ищете ответ на вопрос, как избавиться от ночных кошмаров, то сначала просто постарайтесь ограничить употребление алкоголя.

Ночные перекусы

Ночные перекусы также могут быть причиной ночных кошмаров. Перекус может привести к увеличению метаболизма и сигнализировать о большей активности мозга. Кроме того, существует связь между ночными кошмарами и нездоровой пищей.

В списке продуктов, которые, по словам ученых, влияют на сон, были сладкие лакомства, которые вызывают больше мозговых волн во время сна.

Исследование Монреальского университета показало наличие связи между едой перед сном и ночными кошмарами. В своем исследовании они обнаружили, что 9,5% участников исследования сообщили о связи между поздним приемом пищи и ночными кошмарами.

К счастью, если кошмары частые и мешают повседневной жизни, есть способы лечения. По данным клиники Майо, к ним относятся медикаментозное лечение, лечение стресса или тревоги и устранение возможных триггеров (алкоголь и нездоровая пища).

Следует понимать, что кошмары могут быть признаком более серьезной проблемы, как посттравматическое стрессовое расстройство или расстройство настроения. Можно лечить ночные кошмары без основного заболевания, но также может быть полезно лечить как симптом, так и расстройство.

Был достигнут большой прогресс в психологическом лечении ночных кошмаров, бессонницы, беспокойства и расстройств настроения. Не бойтесь просить помощи, психотерапия работает, и часто она кратковременна и доступна.

Напомним, ранее мы писали о том, что психотерапевт рассказала, как помочь себе уснуть