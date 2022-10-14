В полезной инструкции для украинцев Зарецкая отмечает, что война продолжается и обстрелы будут повторяться, поэтому гражданам важно быть готовыми отреагировать на угрозы без паники, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава.

Специалист посоветовала всегда иметь наготове тревожный рюкзак, свой для каждого члена семьи, регулярно просматривать его и пополнять. Важно заранее продумать и изучить евакуационные марштруты, в зависимости от мест, где вы можете находиться. Внимательно следите за сообщениями и при сигнале тревоги сразу идите в укрытие.

По словам психолога, не стоит блокировать свои эмоции, позвольте себе их ощущать и проявлять, чтобы разгрузить психику. Переживать страх – это нормально, но помните, что эта эмоция должна работать на вас. Зарецкая отмечает, что важно не игнорировать сигналы психики и вовремя обратиться за помощью к квалифицированному специалисту.

Эксперт советует относиться к испытаниям, как к опыту, который спосбствует личностному росту. Важно помнить, что с началом войны жизнь не исчезает, а изменяется, поэтому не стоит откладывать ее на потом, заботьтесь о себе и о других в каждом моменте.

Ранее психолог Юлия Ворман объяснила, почему алкоголь не поможет избавиться от тревоги, а наоборот усугубит состояние сильного беспокойства.