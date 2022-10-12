Эксперт напомнила, что алкоголь является наркотиком и патологическим адаптогеном. По словам Ворман, спиртное меняет сознание человека и дает ему иллюзию перемещения в воображаемый мир, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Психологическая поддержка».

По этой причине во время опьянения человек может не ощущать тревогу, такой же эффект появляется и от приема других психоактивных веществ. Однако в процессе выхода из нетрезвого состояния человек возвращается в реальный мир, а уровень тревоги при этом только возрастает. Психолог отметила, что даже маленькие дозы алкоголя нарушают баланс нервной системы.

Специалист добавила, что нельзя ни лечить, ни устраивать профилактику тревоги и соответствующих расстройств любыми психоактивными веществами, которые, к тому же, вызовут зависимость и множество проблем со здоровьем.

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