Жены и матери российских захватчиков, которые добровольно подписали контракт на 3-6 месяцев, жалуются, что более полугода не могут вернуть мужчин домой. Кроме того, не дают уехать в РФ даже тем, кому нужно срочно лечиться, информирует «НБН».

Как пишет Telegram-канал «Можем объяснить», несмотря на окончание срока контракта, «освободителей» не намерены отпускать домой вплоть до завершения боевых действий в Украине.

Жена одного из путинских солдат рассказала, что ее муж собирался подписать контракт с Минобороны РФ на три месяца, однако подписал договор на полгода, поскольку в случае отказа угрожали обвинить его в дезертирстве.

По словам женщины, супруг в боях не участвовал, но ездил на первую линию фронта «по технике». Сейчас оккупант находится в госпитале, из-за междупозвоночных грыж ему требуется операция. Однако из медицинского учреждения захватчиков отправлять домой никто не планирует. Россиянка отмечает, что всем просто ставят категорию «А» и вновь возвращают на фронт с костылями.

Эта ситуация – не единичный случай, так как другие родственники путинских военных рассказывают аналогичные истории. Россияне подписывают контракт с оборонным ведомством, который становится бессрочным.

Отметим, что ранее СМИ выяснили, чем Кремль мотивирует россиян идти воевать против Украины.