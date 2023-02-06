В эфире YouTube-канала «Потрібна розмова» медик рассказал, что головная боль напряжения чаще всего возникает во второй половине дня и длится несколько часов. Она имеет сдавливающий характер, охватывая лоб, затылок и виски, информирует «НБН».

Такая головная боль не вызывает рвоту или тошноту, однако мешает деятельности человека. При регулярных эпизодах люди начинают увлекаться обезболивающими таблетками, которые вызывают развитие новой проблемы – хронического типа головной боли.

«Существует боль головы, связанная со злоупотреблением обезболивающими препаратами. Это хронический тип головной боли, который возникает, если человек принимает медикаменты больше 15 дней в месяц», — объяснил невролог.

Яцинин отметил, что по этой причине иногда стоит отказаться от лекарственных средств и применить другие способы борьбы с головной болью, например, массаж шеи, лечебную физкультуру, расслабляющие ванны, пассивно-активное растяжение мышц и методы релаксации. Иногда при хронической головной боли врач может назначить психотерапию.

Ранее врач озвучила пять основных причин возникновения головной боли после сна.