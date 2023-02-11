Как сообщает «НБН», ссылаясь на данные «Первого медицинского объединения Львова» местные врачи смогли провести сложную операцию маленькой Еве из Нововолынска.

У ребёнка был врождённый дефект перегородки между желудочками сердца, который удалось обнаружить спустя некоторое время после рождения. К слову, данный дефект является одним из наиболее распространенных среди маленьких детей.

Львовские врачи смогли провести успешную операцию, остановив сердце ребёнка на некоторое время. Таким образом, хирурги смогли добраться до дефекта и исправить его.

Операцию проводили в больнице Святого Николая города Львов. Имена хирургов в источнике не указываются.

Напомним, что ранее врачи рассказывали о том, какие напитки ни в коем случае нельзя употреблять на голодный желудок и почему это вредно.