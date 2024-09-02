Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Gazeta.ua

Однако некоторые из этих рутинных действий могут оказывать негативное влияние на здоровье и даже сокращать продолжительность жизни.

Одним из таких утренних ритуалов, который стоит пересмотреть, является пропуск завтрака. Исследования показывают, что те, кто предпочитает плотный утренний прием пищи, сжигают почти в два раза больше калорий в течение дня.

Более того, у любителей завтрака наблюдаются более низкие уровни сахара и инсулина в крови, что значительно снижает риск ожирения. А ведь именно ожирение может сократить жизнь на целых 14 лет, утверждают в Национальном институте здоровья США.

Пропуск завтрака также связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показали, что у тех, кто регулярно игнорирует утренний прием пищи, риск смерти от болезней сердца увеличивается на 87%.

Не менее тревожные выводы касаются и употребления обработанного мяса, такого как бекон. Согласно данным масштабного пятилетнего исследования, ежедневное потребление всего одного кусочка бекона (около 25 граммов) увеличивает риск развития колоректального рака на 20%. А ведь выживаемость пациентов с этим типом рака после постановки диагноза составляет всего 37% в течение первых пяти лет.

Еще одна опасная утренняя привычка — это выбор неправильного сока. Например, увеличение потребления фруктового сока всего на полчашки в день может повысить риск развития диабета на 16%. Диабет занимает одно из ведущих мест среди причин ранней смертности.

Кроме того, поклонникам грейпфрутового сока стоит помнить, что его употребление категорически не рекомендуется совмещать с приемом ряда лекарственных препаратов, в частности тех, которые снижают уровень холестерина или давление.

Вместо того чтобы невольно вредить своему здоровью, лучше задуматься о том, как можно улучшить свои утренние привычки. Выбор в пользу более здоровых альтернатив может не только продлить жизнь, но и значительно повысить ее качество.

Напомним, ранее мы писали о том, что неправильное употребление сыра может быть опасно для здоровья.