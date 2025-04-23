Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал председателя правления «Ощадбанка» Сергея Наумова, вышеописанные ситуацию возникает из-за того, что отечественные операторы мобильной связи повторно реализуют дезактивированные телефонные номера новым абонентам.

Исходя из слов Наумова, для решения данной проблемы следует позвонить в call-центр «Ощадбанка» по номеру 0-800-210-800, и сообщить о получении SMS-сообщений, адресованных иной особе.

Для этого необхадимо:

набрать call-центр с номера, на который приходят «чужие» SMS-сообщения;

дождаться, пока специалист техподдержки отыщет клиента, к которому привязан финансовый номер, и запустит процедуру его удаления из профиля экс-владельца;

подтвердить удаление OTP-паролем, который попросит назвать оператор.

В «Ощадбанке» резюмировали:

Все очень просто и удобно!

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