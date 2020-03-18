«ДНР»: общество с болезнью Альцгеймера и жадная сиделка-власть при нём (часть 2)

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Алехандро Македонский0

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Алехандро Македонский

Алехандро Македонский

«ДНР» изнутри глазами «пересічного українця». Мы все вместе должны остановить эту войну. Хотя бы попробовать… Присоединяйтесь!

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Можно ли испытывать искреннее уважение к находящимся в маразме больным? Можно ли относиться к их бреду со всей серьезностью? Можно ли тратить все собственные силы на удовлетворение их запросов, которые они сами даже не осознают? Стоит ли это того?

Общественный организм «ДНР» находится в очень тяжелом состоянии. Большинство функций давно перестали работать. Никакие сигналы не доходят до точек назначения и не получают адекватных ответов. Болезнь, названная в честь немецкого доктора Альцгеймера, превратила этот организм в трепыхающуюся живую массу непонятно чего. Активным пользователем всех этих процессов была, есть и остаётся власть в лице руководителей всех уровней.

Здесь никто не утруждает себя адекватностью. Никто не думает о том, что говорит. Выходит, например, «заместитель председателя правительства самой народной республики» (которого, оказывается зовут Вовка Антонов) и на голубом глазу заявляет:

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Престижность профессии, говорит, оберегаем. Кадры, говорит, бережём. И вообще, всё день ото дня налаживается и улучшается. 19 тыщщ в среднем, говорит, каждый врач получает! Да что там! У нас, говорит, даже медсестра любая не меньше 14 тыщщ рубликов имеет зарплату! О как!!!

Никто не задаёт вопросов уважаемому заместителю председателя. Он же не станет врать, правильно? СМИ послушно выдают речь достойного человека в виде новости и даже отчета об экономических успехах. Всё отлично…

Но нарушенные связи между отдельными частями общественного организма никуда не исчезают. Вовка Антонов перед выступлением не подумал, что даже в «ДНР» пока ещё работает буржуйская паутина и любые сведения можно проверить в течение нескольких секунд. К сожалению, жители «ДНР» не умеют пользоваться поисковыми системами и вообще не видят в них необходимости. Иначе они бы сходили на сайт местного центра занятости и увидели бы немного другую картину.

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Однако болезнь с красивой немецкой фамилией Альцгеймер не позволяет никому ни задавать Вовке Антонову вопросы, ни делать выводы, ни элементарно думать головой, а не… (впрочем, это совсем другая история!). А жадная власть-сиделка в это время не стесняется выносить из дома больного общества серебряные ложки, нехитрый скарб и вообще всё, что видит. А взамен невменяемому больному предоставляют не медицинский уход, а гремящие марши с развевающимися флажками. Больному нравится… Больной просит повторить ещё…

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