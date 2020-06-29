Яд на наших столах: эксперты назвали самые вредные продукты питания для человека

Питание на сегодняшний день является одним из самых важных пунктов, которые напрямую влияет на здоровье человека. Однако существует множество продуктов, что вредят человеку и вызывают ряд болезней. Именно поэтому ученые так часто исследуют вопрос о том, какие продукты для нас полезны, а какие, напротив, вредные. С официальным сообщением насчет полезности нашей еды выступил ведущий эксперт Института питания РАМН Александр Батурин.

Чипсы с картошкой фри

Пожалуй, это является самой вредной пищей, которую можно встретить в любой европейское стране. Безусловно, это может быть вкусно. Однако по заявлениям экспертов в таких продуктах содержится просто невероятная доза углеводов и транс-жиров, что приводят к набору веса. Только одна стандартная порция картофеля фри содержит в себе около 400 килокалорий. И, если к этому прибавить гамбургеры, чизбургеры, колу и другое, получится от 5000 до 8000 килокалорий, в то время как дневная норма городского человека составляет 2000. Переизбыток килокалорий и большой вес ведут к проблемам с сердцем, давлением и артериями.

Бургер, хот-дог и колбаса

По заявлениям Батурина, в институте РАМН исследовались колбасы. Ученые надеялись увидеть мышечные волокна, однако вместо этого эксперты увидели соединительную ткань вместе с чем-то, что очень напоминает разбухшую туалетную бумагу. Самая большая проблема современных продуктов быстрого питания заключается именно в составе, который может сильно отличаться от того, что указан на упаковке. Помимо убойной дозы холестерина и килокалорий, человек от хот-догов, бургера и колбасы получает еще и ряд химических добавок, которые вредят здоровью. Самые безобидные из них – глутамат натрия и инозинат натрия, а есть и те, которые могут вызвать даже рак.

Консервы

По сообщениям доктора, консервы являются мертвым продуктом. По его словам, самая основная проблема консерв – это консерванты со вкусовыми добавками и огромного количества соли. Если первые вызывают ряд болезней у ослабленного организма, то избыток соли губителен для людей, у которых есть даже минимальные проблемы с почками. Если же их даже нет, то чрезмерная нагрузка на эти органы может привести к почечной недостаточности или образованию камней.

Продукты быстрого приготовления

Все продукты быстрого приготовления – это своеобразный эрзац еды. По словам доктора, реальных продуктов, что указаны в составе внутри этих пачек нет. Однако есть там большое количество соли, глутамата натрия и самых разных химических соединений, которые вредят желудку, печени, почкам и другим органам. Среди особо опасных встречаются Е-102, Е-510, Е513Е, Е129 и другие.

Батончики из шоколада, а также жевательные конфеты

В современном мире существует очень мало сладких лакомств, которые бы реально приносили пользу организму. Исключение составляют только органичные сладости из качественных натуральных продуктов. В большинстве же своем, как утверждает доктор, в таких батончиках и конфетах содержится слишком много сахара. Один только батончик покрывает всю нашу потребность в сахаре за день. Как известно, если слишком перебарщивать с сахаром, могут возникнуть проблемы со здоровьем: от проблем с кожей до страшного диагноза – диабет. Более того, все вышеупомянутое украшается своеобразным химическим коктейлем, которые усиливают вкус.

Переизбыток жаренного и мясного

Большое количество жаренных и мясных продуктов нагружают наш желудок, и заставляют его работать на износ. Особенно это касается тех людей, которые привыкли кушать на ночь, когда работоспособность желудка сокращается на 30%. Помимо транс-жиров, большого количества холестерина, мы еще можем получить целый ряд паразитов, если мясо плохо прожарено. При этом не меньшую угрозу представляют обильное количество жаренных продуктов, которые буквально разрушают структуру печени и поджелудочной железы.

Как можно заметить, здоровье человека часто может атаковать фактически невидимый враг, который мирно располагается на наших столах. Однако здоровое питание может исключить целый ряд проблем. Эксперты всегда советуют кушать поменьше сладкого, жаренного или жирного, и обратить внимание на овощи, фрукты, а также крупы. Ведь правильное питание – это залог успеха для любого человека.