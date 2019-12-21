«Нафтогаз» получит от «Газпрома» 3 млрд долларов, но отзовет иск на 12 млрд долларов

Об этом во время пресс-конференции рассказал министр Оржель.

По его словам, во время переговоров по вопросу транзита газа, стороны договорились о том, что «Нафтогаз» отзовет новый иск к «Газпрому» на сумму 12,25 млрд длр.

Об этом пишет «НБН«.

«Важно: мы урегулируем вопросы новых арбитражей. Да, мы можем выиграть, но у нас есть визия относительно договоренностей по транзиту. Мы должны пересмотреть свои позиции относительно новых исков. Нам вернут 3 млрд долларов, но другие арбитражи мы должны отозвать».

Напомним, ранее мы писали, что Украина и РФ подпишут новый контракт о транзите газа.