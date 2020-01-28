Низкие тарифы не для всех: Герус рассказал, почему не всем украинцам снизили цену за отопление

Экономика
Христина Качоровська0
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Как оказалось, громкие слова правительства о перерасчете тарифа на отопление коснулись не всех граждан.

Калькулятор
Калькулятор. Фото zhzh.info

Как известно, в конце декабря 2019 года, в Кабмине заявили, что разработали формулу, которая поможет снизить тариф на отопление. Как поведал тогда премьер Гончарук, украинцам снизят цены на 30%.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «24 канал«.

И действительно, уже в январе жители многих городов получили платежки, в которых цена на отопление была гораздо ниже… Правда, так повезло далеко не всем украинцам. Почему сложилась такая ситуация решил рассказать глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус.

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По его словам, на то, что не всем потребителя снизили цену, повлияло два фактора: использование другого топлива или распоряжение местной власти:

«Себестоимость тепла в 80% — это газ. Поэтому, если газ дешевеет, то есть все основания, что и тариф на тепло должен снизиться. Если этого не состоялось — должны быть весомые причины.

Но там, где есть угольная ТЭЦ — это уже другая история, ведь здесь используют уголь, а не газ.

Но даже если ТЭЦ работает на газе, а тариф не снизили, то это вина местных чиновников. Ведь в большей части городов именно они устанавливают цены на тепло. Мы, в Киеве, не влияем на это».

Напомним, ранее мы писали, что в 124 городах снизили тариф на отопление.


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