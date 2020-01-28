Низкие тарифы не для всех: Герус рассказал, почему не всем украинцам снизили цену за отопление

Как оказалось, громкие слова правительства о перерасчете тарифа на отопление коснулись не всех граждан.

Как известно, в конце декабря 2019 года, в Кабмине заявили, что разработали формулу, которая поможет снизить тариф на отопление. Как поведал тогда премьер Гончарук, украинцам снизят цены на 30%.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «24 канал«.

И действительно, уже в январе жители многих городов получили платежки, в которых цена на отопление была гораздо ниже… Правда, так повезло далеко не всем украинцам. Почему сложилась такая ситуация решил рассказать глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус.

По его словам, на то, что не всем потребителя снизили цену, повлияло два фактора: использование другого топлива или распоряжение местной власти:

«Себестоимость тепла в 80% — это газ. Поэтому, если газ дешевеет, то есть все основания, что и тариф на тепло должен снизиться. Если этого не состоялось — должны быть весомые причины. Но там, где есть угольная ТЭЦ — это уже другая история, ведь здесь используют уголь, а не газ. Но даже если ТЭЦ работает на газе, а тариф не снизили, то это вина местных чиновников. Ведь в большей части городов именно они устанавливают цены на тепло. Мы, в Киеве, не влияем на это».

Напомним, ранее мы писали, что в 124 городах снизили тариф на отопление.