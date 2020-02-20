Уже в марте часть Украины может остаться без отопления

Такой информацией поделились в НАК «Нафтогаз». По их данным, подачу газа могут прекратить 52 поставщикам тепла. Всё из-за долгов.

Нафтогаз предупреждает, что уже с первого марта жители 14 областей и города Киев могут остаться без отопления.

Об этом передает «НБН»

Как отметили в «Нафтогазе», всё из-за того, что компании-теплоснабжатели не выполняют договоренности, предусмотренные ПСО.

Речь идет о том, что до 25 февраля этим компаниям необходимо выплатить 392,8 млн гривен, чтобы уже в марте им могли доставлять газ. Но, на сегодняшний день предусмотренных выплат в «Нафтогаз» не поступало.

До 25 февраля (включительно) им необходимо внести минимальный платеж за услугу. Если этого не произойдет, то тогда до 28 февраля компаний обяжут выплатить минимальный платеж и оплатить задолженность по использованному газу в январе. Если и этого не произойдет, то с 1 марта данным компаниям не будут поставлять газ.

Ознакомиться с компаниями-должниками можно здесь.

Напомним, ранее мы сообщали, что суммы в платежках за тепло меньше благодаря теплой зиме и правительству.