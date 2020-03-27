Подорожание продуктов в Украине: в ОПУ придумали, как бороться со спекулянтами

Как сообщает источник, на Банковой не оставят без внимания рост цен на продукты и готовы наказывать спекулянтов.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Женщина с косой«.

Согласно их информации, в Офисе президент внимательно отслеживают ситуацию с продуктами в Украине и готовы пойти на радикальные меры, дабы остановить подорожание:

«Если ситуация с ценами на отечественные продукты сейчас не стабилизируется, что на банковой запретят экспорт продуктов. Сейчас стало выгодно вывозить из страны продукты, фрукты, овощи, потому что на мировых рынках цены растут… Да и в мире появилась большая потребность в продуктах».

Напомним, ранее мы писали, что Геращенко передал в АМКУ инеформацию о «скачке» цен.