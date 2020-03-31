Никакой МВФ не поможет – эксперт объяснил, что защитит Украину от кризиса

Украина должна принять решения, которые смогут защитить предприятия, работающие на экспорт. Только так, страна сможет пройти экономический кризис без существенных потерь. Так считает, президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов.

Об том сообщает НБН, ссылаясь на «РБК-Украина».

По словам Щелкунова, в условиях кризиса страна должна разработать программы, которые смогут защитить крупные и средние предприятия страны, которые работают на экспорт. По словам эксперта, Украина должна сама защищать своих собственных производителей, так, как они особо уязвимы во время кризиса. И в этом стране не помогут кредиторы.

«При потере экспорта, никакой МВФ вам не поможет», — заявил Щелкунов.

Эксперт подчеркнул, что благодаря экспортной продукции, в страну поступает валюта.

«Потеряв экспорт, мы потеряем последнюю соломинку, которая защищает Украину от кризиса», — заявил эксперт.

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