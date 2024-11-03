Как сообщает «НБН» со ссылкой на данные аналитического портала OpenDataBot, с января текущего года, стоимость наделов площадью в 1 гектар, увеличилась почти на 6 000 гривен, и к октябрю достигла 51 194 гривны.

В частности, цены за 1 гектар земли по областям нашей страны варьируются от 28 987 гривен до 140 490 гривен, и самые дорогие участки:

в Киевской области — 140 490 гривен/гектар;

во Львовской области — 131 375 гривен/гектар;

в Ивано-Франковской области — 113 878 гривен/гектар;

в Черновицкой области — 87 942 гривен/гектар.

Наиболее низкая стоимость земли сельхозназначения зафиксирована на:

Николаевщине — 28 987 гривен/гектар;

Черниговщине — 32 605 гривен/гектар;

Одесчине — 33 800 гривен/гектар;

Сумщине — 33 887 гривен/гектар.

В целом, цены 1 гектара по регионам Украины выглядят нижеуказанным образом:

Фото — opendatabot.ua

Ранее наш информационный портал писал о том, что аналитики сообщили сроки, в которые стоимость биткойна вырастет до 100 000 долларов.