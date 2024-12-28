Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Центра национального сопротивления (ЦНС), подобная «коммерческая» активность захватчиков сейчас фиксируется на временно оккупированной части Херсонской области.

Как стало известно, местным российским, так называемым «зерновым оператором», созданным гауляйтерами для принудительной конфискации агропродукции у фермеров Херсонщины, сформирован перечень земельных наделов, собственники которых вынужденно покинули регион из-за действий «освободителей».

В ЦНС подчеркивают — со следующего года, оккупационные «власти» выставят на реализацию данный тип участков, то есть фактически отберут землю у ее законных владельцев, одновременно обогатившись на войне.

Впрочем, следует отметить — любая документация, выданная представителями путинского режима, является юридически ничтожной, то есть не имеет законной силы.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ЦНС объясняли, зачем спецслужбы РФ проверяли смартфоны учителей в оккупации.