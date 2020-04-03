Рынок земли: Всемирный банк призвал Украину принять дополнительные законы по земельной реформе

Всемирный банк отреагировал на принятие Верховной Радой Украины закона о рынке земле. Всемирный банк приветствует данное решение Украины и призывает не останавливаться на реформах.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на журнал «Новое Время».

Всемирный банк завил, что открытие рынка земли в Украине – это прогрессивный шаг. Во Всемирном банке призвали Украину не останавливаться, так, как принятие данного законопроекта – это лишь первый шаг к эффективному функционированию рынка земли. Представители Всемирного банка отметили, что парламент Украины должен принять еще ряд законов по земельной реформе. Закон о рынке земли ВБ назвал лишь «первым шагом к созданию открытого рынка земли».

Во Всемирном банке рекомендуют Украине открыть Госгеокадастр, а также принять законопроекты, которые отрегулируют процедуру передачи и управления земельными участками.

Кроме того, для эффективного запуска рынка земли нужно принять законопроекты, которые касаются продажи государственных земель.

The World Bank welcomes the approval of the Land Turnover Law by the Ukrainian Parliament as a first step towards… Gepostet von World Bank Ukraine am Donnerstag, 2. April 2020

Как известно, закон о рынке земли, после рассмотрения правок, парламентарии приняли ночью 31 марта.

Закон о рынке земли, как и другие прогрессивные реформы, приветствует и МВФ.

Стоить отметить, что против рынка земли в Украине выступила партия «Батькивщина» и «ОПЗЖ». Депутаты от этих партий назвали «предательством» открытие рынка земли в Украине.

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