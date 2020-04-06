Дефицит рабочей силы: Финляндия планирует чартерами доставлять сезонных рабочих из Украины

Министерство труда Финляндии заявило о том, что планирует организовать чартеры для доставки сезонных работников в страну из Украины.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Европейскую Правду».

В Финляндии фермеры столкнулись с проблемой дефицита рабочей силы. Из-за ограничений, принятых в связи с вспышкой коронавируса в стране не хватает сезонных работников. На фермах в Финляндии ранее работали сезонные работники из разных стран, в том числе и из Украины.

На данный момент фермеры Финляндии заявляют, что из-за нехватки рабочей силы полевые работы могут не начаться вовремя. Как последствие будут завышены цены на продукты питания, а некоторое продукты питания в стране могут и закончиться.

На данный момент Министерство труда Финляндии планирует как-то решить эту сложную проблему. В Министерстве хотят организовать чартерные рейсы для украинцев, которые захотят работать в сельскохозяйственной сфере. Представители Министерства труда Финляндии заявляют о том, что после прилета в Финляндию, украинцы должны будут пройти 14-дневный карантин и только, прежде чем отправится на фермы.

На данный момент в Министерстве работают над реализацией данного плана.

Кроме того, Финляндия планирует привлечь на фермы и местных жителей. Для этого в стране запустят специальную социальную рекламу.

Стоить отметить, что дефицит рабочей силы ощущает не только Финляндия, ранее об этом заявляли Польша и Германия.

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