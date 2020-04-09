Дефолт в Украине: Гетманцев опроверг пугающие слухи

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, представитель «Слуги народа» Даниил Гетманец выступил с опровержением слухов о возможном дефолте в Украине.

Об этом сообщает LB.ua, передает «НБН».

«Украина располагает достаточным количеством ресурсов, чтобы поддерживать экономику до конца этого года. На это не могут существенно повлиять те долги, которые страна должна выплатить. Каждая третья гривна украинского бюджета уходит европейцам на погашение наших долгов. Дефолт в такой ситуации это не выход. Мнение, что Украине будет легче развиваться после дефолта и отмены долгов — это наивное мнение. У нас есть возможности для развития, а я отмечу, что после дефолта еще никто не имела более благоприятные условия для развития, чем до дефолта. Мы обязаны выплачивать долг и параллельно развивать Украину», — заявил он.

Такую позицию разделяет и глава Национального банка Яков Смолий, который подтвердил, что у Украины нет весомых оснований для дефолта.

Напомним, как сообщалось ранее, Украина усилила давление на РФ: утвержден отказ от электроэнергии агрессора.