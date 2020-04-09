Сможет ли Украина пройти экономический кризис без критического ущерба для экономики: журналист Сыч поделился прогнозом

Известный украинский журналист, главный редактор журнала «НВ» Виталий Сыч считает, что Украина сможет пройти экономический кризис без критического ущерба для экономики. Но при условии, если жесткий карантин в Украине закончится в середине мая.

Об этом журналист рассказал в эфире радио «НВ», сообщает НБН.

Журналист Виталий Сыч считает, что Украина сможет пройти экономический кризис, который возник из-за пандемии коронавируса, без критического ущерба. Журналист прогнозирует, что страна начнет постепенно выходить из карантина, уже в середине мая.

Сыч считает, что карантин должен «захватить» майские праздники, так как, в прежние годы, люди в это время активно отдыхали на природе. Таким образом, Украина сможет избежать второй волны заболеваемости коронавирусом.

А вот, уже после майских праздников, можно постепенно снимать карантинные ограничения, считает Сыч. По мнению журналиста, если карантин в Украине закончится в середине мая, то серьезного ущерба для экономики не будет. Он прогнозирует, что экономика Украины может полностью восстановится к сентябрю.

Кроме того, он отметил, что реформы, которые власть провела в предыдущие годы, поспособствуют стране выйти из кризиса.

Ранее мы сообщали, что эпидемиолог рассказал, когда в Украине «утихнет» пандемия коронавируса.