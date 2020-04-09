Конкретных дат нет – эпидемиолог рассказал, когда в Украине «утихнет» пандемия коронавируса

Эпидемиолог, и.о. директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин спрогнозировал, когда в Украине «утихнет» пандемия коронавируса. Кузин считает, что заболеваемость пойдет на спад где-то в июне. А вот пик заболеваемости стоит ожидать, по его словам, в конце апреля – начале мая.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на интервью Игоря Кузина журналу «НВ».

По его словам, достаточно сложно спрогнозировать ситуацию. Сейчас, Министерство здравоохранения ожидает пик заболеваемости коронавирусом в конце апреля – начале мая.

«Конкретных дат нет. Скорее всего, пик будет конец апреля — начало мая. С постепенным снижением в июне», — заявил Кузин.

Кроме того, по словам эпидемиолога, сложно прогнозировать, сколько украинцев переболеют коронавирусной инфекцией. По его словам, это могут быть очень разные цифры.

«Цифры варьируются. От прогнозов, в которых звучит цифра 2-3 тыс., заканчивая теми, где 400 тыс.», — отметил эпидемиолог.

Также Игорь Кузин обратил внимание на важность ужесточенных мер карантина. По его словам, сложно спрогнозировать, сколько в Украине было бы заболевших, если бы в стране никакого карантина или других ограничительных мер не было бы.

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