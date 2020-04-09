«Укрпошта» будет доставлять посылки с AliExpress чартерными рейсами

Украинская компания договорилась с крупнейшим китайским интернет-магазином о поставках посылок в период пандемии коронавируса.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Facebook руководителя «Укрпошти» Игоря Смилянского.

Он сообщил, что в условиях отсутствия регулярных авиарейсов, «Укрпошта» и AliExpress решили запускать совместные чартерные рейсы, специально для доставки товаров из Китая в Украину:

«Авиарейсы будут совершать два раза в неделю. Это позволит нам доставлять посылки в течение 14-20 дней.

Сперва рейс из Китая полетит в Европу (благодарю почту Латвии и другие почты-партнеры), а из Европы, на самолетах Ан-26 во Львов. Здесь они моментально пройдут таможню, сортировку и будут отправлены получателям. Уже завтра самолет должны прибыть 4,1 тонна посылок».