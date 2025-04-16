Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «Центра экономической стратегии», от генерального директора указанной почтовой компании Игоря Смилянского прозвучало заявления — «Укрпочта» начнет оказывать банковские/финансовые услуги не позднее второй половины текущего года.

Исходя из слов Смилянского, сейчас людям с инвалидностью и жителям областей, в которых нестабильна связь, практически перекрыли доступ к банковским услугам из-за норм действующего законодательства (позволяется предоставлять данный тип сервиса исключительно в помещениях финучреждений), но с принятием вышеописанного документа парламентом, такие запреты будут аннулированы.

Также, глава «Укрпочты» пообещал провести полноценную диджитализацию работы почтальонов — до завершения 2025 года, 100 процентам сотрудников учреждения выдадут миникомпьютеры для обработки информации в офлайн-режиме: в регионах, в которых не функционирует ни один банк, персонал сможет утром загрузить весь объем данных на устройство, предоставить услуги, — «а вечером синхронизироваться».

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