Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальную страницу «Укрпочты», уже с 1 декабря национальный оператор почтовой связи станет предоставлять украинцам ту самую 1 000 гривен, как посредством доставки на дом, так и в отделениях.

В частности, получение указанных средств через «Укрпочту», гарантируется исключительно пенсионерам, особам с инвалидностью 1/2 группы, а также населению прифронтовых регионов (если соцпомощь выдается в наличном формате): Минсоцполитики в автоматическом режиме прибавит 1 000 гривен к их регулярным/обычным выплатам (например, почтальон выдаст данные деньги вместе с пенсионным пособием).

Впрочем, гражданам, не попавшим в подобные списки получателей, сгенерированных «Укрпочтой», необходимо будет оформить «Зимнюю поддержку» самостоятельно, в мобильном госприложении «Дія».

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ПФУ напоминали, как пенсионерам оформить доплату в 944 гривны.