Всемирный банк выделит Украине 50 млн долларов: деньги пойдут на выплату пенсий и соцпомощи украинцам

Украина договорилась со Всемирным банком о финансовой помощи для украинцев на время карантина.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на пресс-службу украинского правительства.

Так, вскоре Украина получит от Всемирного банка 50 миллионов долларов, которые будут направлены на выплаты пенсий и различной социальной помощи гражданам:

«Уже в мае мы получим 50 миллионов долларов. Эти деньги нам нужны для усиления социальной поддержки населения во время карантина. Деньги получат пенсионеры и получатели соцпомощи в связи с инвалидностью. Часть денег пойдет на выплату субсидий».

Помимо этого, Всемирный банк выделит ещё и 100 миллионов долларов Украине для улучшения социальной защиты всего населения. Но когда поступит второй транш и на что конкретно он пойдет в Кабмине не сообщили.

Напомним, ранее мы писали, что Всемирный банк призвал Украину принять дополнительные законы по земельной реформе.