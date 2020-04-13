Польские предприятия ощущают острую нехватку украинских заробитчан — Financial Times

Сотни тысяч украинцев покинули Польшу из-за пандемии коронавируса и теперь в компаниях, которые продолжают работать даже в карантин , ощущается острая нехватка рабочих рук из Украины.

Об этом идет речь в статье «Financial Times«, пишет «НБН«.

Как отмечают в издании, в связи со вспышкой коронавируса в мире из Польши уже выехали более ста тысяч украинцев. И теперь польские предприятия, которые рассчитывали на заробитчан, ощутили нехватку рабочей силы.

В прошлом году Польша выдала украинцам полтора миллиона краткосрочных рабочих виз и разрешений на работу, что гораздо больше, чем для граждан других стран:

«Благодаря рабочим из Украины в Польше удалось покрыть большую нехватку рабочих на заводах, стройках, отелях, ресторанах, фабриках и так далее».

Но уже сейчас в польской фермерской общине предупредили, что если в этом году украинцы не приедут на сбор фруктов, то вся данная сфера может просто остановиться.

С подобной проблемой столкнулись и на стройках Польши: один из владельцев строительной компании отметил, что нехватка украинцев — это проблема номер один:

«В некоторых строительных бригадах более 70% рабочих составляли украинцы».

Но сейчас украинцы стали массово покидать Польшу, поведала глава Фонда «Наш выбор» Мирослава Керик:

«Кто-то потерял работу и жилье, кто-то беспокоился, что проживая с другими мигрантами есть большой риска подхватить болезнь. Ещё одна проблема — у многих заробитчан заканчивались разрешения на работу и они опасались, что не смогут пролить их срок, ведь госучреждения в Польше закрыты».

Напомним, ранее мы писали, что Польша оказала помощь украинцам и-за коронавируса.