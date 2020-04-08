Польша оказала помощь украинцам из-за коронавируса: сроки рабочих визитов значительно изменятся

Польское правительство в связи с коронавирусом решилось продлить легальное время пребывания украинцев на территории их государства.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на пресс-службу Управления по делам иностранцев Польши.

Решение принято в рамках антикризисного щита ради мягкого преодоления последствий вируса. Ныне законопроект уже рассматривается Сеймом. Вместе с тем Польша продлевает сроки годности временного удостоверения для иностранцев и вида на жительство.

Пребывание в Польше граждан, которые в день объявления чрезвычайного положения (14 марта) находились в стране, будет оставаться легальным и по истечению срока визы. Срок этих мер кончится спустя 30 дней после отмены ЧП. Отмечается, что от иностранцев не требуют подачи никаких документов, беспокоиться об этом простым людям не придется.

Стоит заметить, что данные уступки в Польше распространяются не только на украинцев, но и на всех других иностранцев, которые сейчас не могут покинуть Польшу.

Напомним, как сообщалось ранее, контрразведка СБУ предотвратила операцию террористов: планы «МГБ ЛНР» разрушены.