За время карантина в службу занятости обратилось почти 90 тысяч безработных украинцев

Экономика
Христина Качоровська0
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С начала внедрения карантина, в Службу занятости Украины уже обратились более 89 тысяч безработных.

Безработица в Украине
Безработица в Украине. Фото — strana.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на данные Минэкономики.

Здесь сообщают, что с начала введения карантина в Государственной службе занятости уже зарегистрировались почти 90 тысяч безработных украинцев.

В общем же, официальное число безработных в Украине по состоянию на 16 апреля равно 400,9 тысячам: из них 89,2 тысячи обратились во время карантина.

Напомним, ранее мы сообщали, что Госцентр занятости упростил регистрацию безработных.


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