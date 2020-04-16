За время карантина в службу занятости обратилось почти 90 тысяч безработных украинцев

С начала внедрения карантина, в Службу занятости Украины уже обратились более 89 тысяч безработных.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на данные Минэкономики.

Здесь сообщают, что с начала введения карантина в Государственной службе занятости уже зарегистрировались почти 90 тысяч безработных украинцев.

В общем же, официальное число безработных в Украине по состоянию на 16 апреля равно 400,9 тысячам: из них 89,2 тысячи обратились во время карантина.

Напомним, ранее мы сообщали, что Госцентр занятости упростил регистрацию безработных.