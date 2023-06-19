О том, какие значительные изменения вскоре ожидаются на рынке труда в Украине, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, предоставленную управляющим партнером «Havas Creative Group Ukraine» Натальей Морозовой, и опубликованную в Happy Monday.

По словам Морозовой, восстановление Украины предусматривает модернизацию инфраструктуры, введение западных стандартов, включая запуск инновационных инвестиционных проектов, и потому станут востребованы различные руководители, проектные менеджеры и специалисты рабочих профессий, не только в сфере строительства, но и во всех подобных отраслях — такие люди должны уметь работать с западным бизнесом, не исключая донорские организации. Также, появление новых компаний, вызовет конкуренцию с теми, кто уже присутствует на украинском рынке — большим спросом станут пользоваться специалисты по рекламе и коммуникациям, медики и врачи-реабилитологи, и как фиксировалось ранее — «айтишники».

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