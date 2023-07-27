О том, что внедрение инноваций попросту спровоцирует отказ нанимателей от трудоустройства определенных специалистов, и приоритет будет отдан иным профессиям, пишет «НБН», ссылаясь на мнение эксперта по рынку труда Валентины Гаврюшенко, опубликованное «24-каналом».
Эксперт полагает, что в будущем сокращение коснется:
- турагентов;
- риелторов;
- библиотекарей/архивариусов;
- операторов call-центров;
- кассиров;
- секретарей/администраторов;
- бухгалтеров;
- юристов-консультантов;
- копирайтеров/корректоров/переводчиков.
При этом, значительно возрастут запросы на нижеуказанные профессионалов, имеющих специализацию в сферах:
- цифровой;
- образования;
- интернет-торговли;
- аграрной;
- оборонной.
Ранее мы писали о том, что эксперты назвали специальности, которые могут рассчитывать на наибольшие зарплаты в Украине.