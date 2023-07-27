О том, что внедрение инноваций попросту спровоцирует отказ нанимателей от трудоустройства определенных специалистов, и приоритет будет отдан иным профессиям, пишет «НБН», ссылаясь на мнение эксперта по рынку труда Валентины Гаврюшенко, опубликованное «24-каналом».

Эксперт полагает, что в будущем сокращение коснется:

турагентов;

риелторов;

библиотекарей/архивариусов;

операторов call-центров;

кассиров;

секретарей/администраторов;

бухгалтеров;

юристов-консультантов;

копирайтеров/корректоров/переводчиков.

При этом, значительно возрастут запросы на нижеуказанные профессионалов, имеющих специализацию в сферах:

цифровой;

образования;

интернет-торговли;

аграрной;

оборонной.

Ранее мы писали о том, что эксперты назвали специальности, которые могут рассчитывать на наибольшие зарплаты в Украине.