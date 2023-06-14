О том, в каких, не всегда высококвалифицированных сотрудниках, сейчас остро нуждаются украинские наниматели, пишет «НБН», ссылаясь на экспертное мнение специалистов крупного web-портала по трудоустройству Work.ua.

В частности, сейчас серьезный недостаток кадров фиксируется в сферах медицины, производства и строительства, и это:

гастроэнтерологи/эндокринологи;

УЗИсты/эндоскописты;

хирурги/кардиологи/реаниматологи;

психологи/психотерапевты;

управляющие аптеками;

горняки;

инженеры/проектировщики;

обивщики мягкой мебели/обувщики;

мастера шинного монтажа/слесари автомобильного электрооборудования;

маляры/штукатуры;

дорожные рабочие;

специалисты по восстановлению техники.

Ранее наш информационный портал писал о самом легком способе заработка для украинцев, выехавший в Польшу.