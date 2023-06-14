О том, в каких, не всегда высококвалифицированных сотрудниках, сейчас остро нуждаются украинские наниматели, пишет «НБН», ссылаясь на экспертное мнение специалистов крупного web-портала по трудоустройству Work.ua.
В частности, сейчас серьезный недостаток кадров фиксируется в сферах медицины, производства и строительства, и это:
- гастроэнтерологи/эндокринологи;
- УЗИсты/эндоскописты;
- хирурги/кардиологи/реаниматологи;
- психологи/психотерапевты;
- управляющие аптеками;
- горняки;
- инженеры/проектировщики;
- обивщики мягкой мебели/обувщики;
- мастера шинного монтажа/слесари автомобильного электрооборудования;
- маляры/штукатуры;
- дорожные рабочие;
- специалисты по восстановлению техники.
Ранее наш информационный портал писал о самом легком способе заработка для украинцев, выехавший в Польшу.