Получателям субсидий увеличат финансовую помощь на оплату коммунальных услуг

Как отметили в Кабмине, из-за введения карантина люди стали больше находится в домах, а значит и больше пользоваться коммунальными услугами. В связи с этим получателям субсидий увеличат выплаты на коммуналку.

В правительстве обещают, что выплаты на коммуналку увеличатся в 1,5 раза. Эти деньги пойдут на то, чтобы покрыть выплаты за воду, свет и газ.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Сегодня«.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, на сегодняшний день в Украине субсидиями на коммунальные услуги пользуются около 3 миллионов украинских семей, что равно 20% от общего числа домохозяйств:

«Средняя субсидия увеличится приблизительно на 300 — 400 гривен. Доплачивать будем за март и за апрель. Дополнительные выплаты коснутся и льготников: им также на 50% увеличат размер помощи».

Помогут субсидиями и тем, кто остался без работы в период пандемии. Для этого нужно лишь официально зарегистрироваться в Центре занятости и тогда субсидия будет назначена по упрощенным правилам.

Повышенный размер субсидий будет действовать до тех пор, пока в стране будет карантин. Как только отменят его, размер субсидий станет прежним.

Добавим также, что размер выплат увеличат лишь на 5 коммунальных услуг, а именно: горячую и холодную воду, водоотведение, газ и свет.

Что касается отопления, содержания домов и придомовой территории, вывоза мусора и др. услуг, то для них размер субсидий останется прежним.

В среднем, размер субсидии должен вырасти приблизительно на 400 гривен. Как отметил эксперт, такие доплаты получат семьи, особенно многодетные. Что же касается одиноких пенсионеров, то их доплаты не будут выше 150 гривен.

Напомним, ранее мы писали, как во время карантина будут предоставлять субсидии.