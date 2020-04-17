Учителям не выплатят обещанную 21 тысячу гривен

Как известно, в 2020 году государство должно было выделить молодым учителям одноразовую финансовую помощь размером в 21 тысячу гривен.

Об этом сообщили в парламентском комитете по вопросам образования, науки и инноваций, пишет «НБН» ссылаясь на «УНИАН«.

Здесь сообщили, что из-за пандемии коронавируса из Госбюджета пришлось убрать программу, которая предусматривала одноразовую помощь молодым учителям:

«Помощь размером в 21 тысячу гривен должны были получить около 74 тысяч учителей, которые имеют менее 10 годов стажа. Но из-за коронавируса пришлось сократить эту программу… Надеемся, что вернем её после карантина».

Напомним, ранее мы сообщали, что более 22 тысяч учителей прошли курс дистанционного обучения.